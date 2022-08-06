恒地ONE INNOVALE - Archway首賣318伙　林達民﹕P及A組共沽44伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway 今日（6日）進行首輪銷售，盡推318伙。項目至今共錄得7,802票認購登記，超額逾23倍。

首輪銷售於美麗華廣場一期5樓進行，並分兩組，A組買家最多可選購四伙單位；B組則最多可選購兩伙單位。

【09:39】P組及A組客已完成揀樓

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，P組及A組買家已完成揀樓程序，截至約上午9時30分，錄得4伙屬恒基地産員工内部認購（P組），及A組共錄得40伙認購，其中兩組客人大手揀選各3伙住宅單位。項目作為政府倡議「北部都會區」後粉嶺北新發展區的首個項目，有非常高的吸引力。

另外，B組剛開始揀選單位。林達民補充，對於A組銷情感到滿意，並對B組之銷情充滿信心。

【09:00】8時開始報到 售樓處已現人龍

尖沙咀美麗華廣場一早已出現人龍，正有大批準買家排隊登記中。A組客人報到時間為早上8時正，而B組客人報到時間為早上8時半。

↓↓↓ONE INNOVALE一房示範單位↓↓↓

+ 5

最平一伙開放式賣296.2萬元

整批318伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由226至609平方呎，折實售價由296.2萬至874.6萬元，整批折實均價約1.4萬元。最平一伙為A座3樓9室，屬開放式間隔，實用面積226平方呎，折實售296.2萬元，折實呎價13,106元。該盤亦成為今年入場費最低的新樓盤。

ONE INNOVALE-Archway共603伙

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。項目提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。