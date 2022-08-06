ONE INNOVALE首賣318伙　林達民：考慮明加價3％加推｜持續更新

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway 今日（6日）進行首輪銷售，盡推318伙，折實入場價296萬元起，為今年入場費最低的新盤。。項目累收7,802個認購登記，超額逾23倍。首輪銷售於今早8時許、於尖沙咀美麗華廣場進行，A組買家最多可選購四伙單位；B組則最多可選購兩伙單位。



【12:40】林達民：買家多為北區居民

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，目前已售出約六至七成單位，正在考慮加價中，或將於明日加價3至5%。今日買家之中，較多為北區居民，當中有15%為投資客，主要看好北部都會區發展潛力。至於A組大手客，20名買家中有19名出席，當中兩位買家分別各自買入3個單位，其餘分別買入兩伙。

ONE INNOVALE開售｜粉嶺居民600萬購兩房 余先生：睇好北區潛力

中午12時40分左右，林達民指ONE INNOVALE已售出約六至七成單位。

【11:10】310呎一房半率先售罄

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，開售首兩小時累售出102伙，B座實用面積310平方呎的一房連衣帽間戶型，已率先售罄。

【11:10】開售首3小時暫沽約114伙

據市場消息指，截至中午11時10分左右，市場消息指，暫沽出約114伙，當中包括A組大手客時段40伙、另B組散客時段揀樓仍進行中，傳暫沽出70伙。

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【09:40】陳永傑：B組出席率有八﹑九成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，B組人龍出席率有八﹑九成，同樣以用家為主，主攻一至兩房。客源以用家為主，佔八至九成，且多為20至30歲的年輕上車族，也有原區家庭。客源分布上，佔60％至70%來自新界東，10%來自九龍，來自港島較少。

他又指，今日有兩個新盤、合共666伙開售。若能沽清，估計本港8月首星期有近700宗一手單位成交，整體8月將有1,500宗一手成交。陳永傑續指，近日中美關係比較緊張，加上受加息影響，市場呈觀望，但相信最壞消息已出盡，料二手業主亦有機會面對現實，擴大議價空間，刺激整體交投回升。

【09:30】布少明：逾八成為80後及90後

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，以美聯客戶計，投資客比例達三成，預期入伙後呎租可達45元，租賃回報達3厘；自住用家則佔七成，當中逾八成為80後及90後，屬新高水平。他續指，該行錄得多宗涉資逾千萬元的「一客多食」成交，有區內長線投資者斥近1,800萬元購入兩伙兩房戶及一伙一房戶；另亦有買客同樣連購3伙，涉資近1,300萬元。

ONE INNOVALE的A組共錄得40伙認購。

【09:30】林達民：大手客時段沽約40伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，P組及A組買家已完成揀樓程序，截至約上午9時30分，錄得4伙屬恒地員工内部認購（P組），及A組共錄得40伙認購，其中，兩組客分別揀選3伙。項目作為政府倡議「北部都會區」後粉嶺北新發展區的首個項目，極具吸引力。另外，B組剛開始揀選單位。林達民補充，對於A組銷情感到滿意，並對B組之銷情充滿信心。

【09:00】8時許售樓處已現人龍

尖沙咀美麗華廣場早上8時多已出現等候人龍，有大批準買家排隊登記中。A組客人報到時間為早上8時正，而B組客人報到時間為早上8時半。

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最平一伙開放式賣296.2萬起

整批318伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由226至609平方呎，折實售價由296.2萬至874.6萬元，整批折實均價約1.4萬元。最平一伙為A座3樓9室，屬開放式間隔，實用面積226平方呎，折實售296.2萬元，折實呎價13,106元。該盤亦成為今年入場費最低的新樓盤。

ONE INNOVALE-Archway共603伙

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。項目提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。