NOVO LAND今次輪賣348伙　截至中午暫沽出94伙

新地（0016）屯門NOVO LAND上周六首輪銷售，即日沽清。今日（6日）進行次輪推售348伙，當中有336伙以價單形式銷售。項目累收約18,506票，超額認購逾54倍。今日次輪銷售於九龍環球貿易廣場（ICC）進行，分A、B兩組買家，其中A組買家須購入一伙指定三房單位或二至四伙指定單位；而B組買家則最多可買兩伙單位。

【12:15】截至中午12時15分，市場消息指，暫沽出94伙。

B組準買家中午12時半左右抵售樓處，等候揀樓。

【11:20】截至11時20分，市場消息指，暫沽出75伙。

【11:20】陳永傑：料今日創三年來一手最旺周六

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今日次輪銷售有八、九成屬向隅客。該行客戶今次出席率仍理想，新界客為主，佔八成。他又預計，兩大新界盤推出超過660伙，預計今日可錄超過600伙成交，創三年來一手成交最旺的周六。

最平開放式折實售336萬

今日以價單形式賣336伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式佔78伙、一房佔35伙、兩房佔165伙及三房佔58伙，折實售價由336萬至965.4萬元，折實呎價由12,838元至16,289元。

入場單位為第1座2樓G及H室，屬開放式間隔，折實售價336萬元。另外，項目同日推12伙特色戶招標，其中7伙為頂層單位，餘下為低層平台特色戶。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。