政黨倡免內地客雙重印花稅　湯文亮：減辣可改善樓市氣氛

受疫情拖累，今年上半年本港樓價累跌了3.4%，市場不時出現「減辣」的訴求聲音。而行政會議召集人葉劉淑儀今日更指，新民黨將在《施政報告》諮詢期內提出建議考慮免除中國購房者在港買樓的雙重印花稅。惟政府隨即強調沒有任何「減辣」計劃。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮指，近月市場人士「個個都話樓市跌」，他個人認為，日前政府已落實縮短抵港人士的酒店隔離檢疫期，由7天改為3+4、即3天檢疫酒店和4天家居醫學監測，若然能再「減辣」，將可進一步改善樓市氣氛。湯文亮續指，「以購買一層樓價1,000萬元的單位計，內地客要付30%稅，與本地人相差200幾萬稅，佢地一定唔順氣」，若果能減少相關稅率，相信內地客來港買樓的誘因會大很多。

現時內地人士來港置業須支付樓價30%的印花稅，包括15%買家印花稅（Buyer Stamp Duty, BSD） 及從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty, AVD）（前稱Double Stamp Duty,DSD）。

自2012年10月27日起，一般非香港永久居民及所有公司購買香港住宅，是需要繳付15%的買家印花稅（BSD），而來港置業同時視作購入第二項物業，因而須支付雙倍印花稅（DSD），而第二項物業的從價印花稅稅率調升至劃一15%（AVD），內地客變相需要支付樓價30%印花稅。