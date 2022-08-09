二手蝕讓｜油塘曦臺兩房實蝕76萬　馬鞍山雲海樓價4年蒸發8%

二手市場繼續湧現蝕讓成交。油塘半新盤曦臺8月至今暫錄兩宗成交，其中有兩房戶趁三年額外印花稅（SSD）鬆綁即以888萬元沽出，帳面蝕讓24萬，扣除基本使費後料實蝕逾76萬元離場。

中原地產分區營業經理洪金興表示，曦臺單位1座中層E室，實用面積495平方呎，屬兩房間隔，座向東方，望開揚海景。單位最新以888萬元成交，呎價17,939元。據了解，原業主於2019年4月以約912萬元買入單位，持貨三年多，是次沽貨帳面蝕讓24萬元，貶值約2.6%。計及當時入市繳稅約34.2萬元，及買賣兩次的佣金共約18萬元，料實蝕約逾76萬元。

雲海低層戶四年帳蝕77萬

另外，馬鞍山雲海兩房戶，樓價四年間蒸發約77萬元。中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，該榕海臺1座低層A室，實用面積534平方呎，屬兩房連書房間隔，業主於2018年以988萬元購入單位，議價後新近以911萬元易手，成交呎價17,060元，帳面蝕77萬或8%。

於2019年初入伙的雲海，不時錄蝕讓，單計今年至今暫錄約9宗二手買賣，當中佔7宗帳面需蝕，蝕幅由3%至17%不等。