NOVO LAND第三輪賣140伙　大手客1107萬掃一房、兩房｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期今日（10日）展開第三輪銷售，盡推140伙，其中139伙以價單形式發售，餘下一伙則以招標形式推售。該盤截至昨日累收逾1.2萬個認購登記，以周三銷售139伙計，超額認購約85倍。

【17:20】美聯布少明：大手客1107萬買一房、兩房

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，該公司錄得多宗大手客成交，其中有長線投資者斥約1,107萬元購入NOVO LAND 1伙一房戶及1伙兩房戶。

他續指，NOVO LAND買家以周邊區內分支家庭為主，以該公司買家計，新界人士佔比達7成，另3成則來自港島及九龍；若以用途劃分，投資客比例約3成，預期入伙後，屋苑呎租可達40元，買家可享約3厘租賃回報；自住用家則佔7成。其中，買家由年青客主導，主要看好北都發展，區內的升值潛力，80後、90後及00後買家佔比達8成。

美聯布少明表示，NOVO LAND買家以80後、90後及00後年輕客群為主，佔比達8成。

【16:55】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND第一輪及第二輪的向隅客眾多，相信今天第三輪銷售亦會承接旺勢，料所推單位再全數沽清。自屯馬綫開通後，近年新界西的吸引力明顯上升，大量外區客遷入，NOVO LAND早兩輪銷售中，外區客人不少，尤其是九龍上車客，加上項目大賣，現時知名度已提升，今輪發售外區客人又再增多，有部份屬長綫收租客。

【16:00】據代理消息，截至下午約4時，有不少準買家及代理已抵達九龍站環球貿易廣場的樓盤售樓廠，現時現排隊人龍。

中原陳永傑表示，NOVO LAND第一輪及第二輪向隅客眾多，有利第三輪銷售。

NOVO LAND第1A期過去兩輪銷情反應理想，如上月30日首輪開售336伙，即日全數沽清；而上周六（6日）次輪銷售336伙，同全數售罄。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1,467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。