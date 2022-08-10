恒地ONE INNOVALE次輪開賣　不足兩小時93伙獲認購｜持續更新

3號風球「木蘭」襲港，無阻新盤買家買樓意欲。恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway今日（10日）進行次輪銷售185伙，當中以價單形式推出佔182伙，其餘3伙則招標推出。市場指，該盤暫收逾9,110票，超額認購逾48倍。

【17:15】代理消息指出，ONE INNOVALE已有約103伙獲買家揀選，佔今日價單發售單位182伙約56%。

【16:50】林達民：不足兩小時93伙獲認購

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE – Archway次輪開售不足2小時，已獲認購93伙單位，佔今次推售的182伙計超過5成，

【16:20】有代理消息指出，ONE INNOVALE已有約57伙獲買家揀選，佔今日價單發售單位182伙約三成。

截至下午4時20分，約有57伙獲買家揀選。（代理相片）

【16:15】地下連花園特色戶1200萬沽 創項目新高價

ONE INNOVALE - Archway今日招標推出的3伙單位，已率先成功沽出，成交價介乎約785.12萬至1,200萬元。其中一伙A座地下連花園戶，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積617平方呎，私人花園419平方呎，連認購車位權1個，以1,200萬元成交，創下項目最高成交金額。

中原陳永傑預計ONE INNOVALE - Archway可即日沽清

【15:45】中原陳永傑：大手客擬斥1500萬購3伙一房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，ONE INNOVALE - Archway首輪累積大批向隅客，加上粉嶺上水區多年來未有大型新盤推出，受不少同區換樓客及分支家庭垂青，預計該盤今日可即日沽清全數182伙價單單位。

他又指出，該公司準買家中，來自新界東的人士佔約6至7成，九龍客佔約1成，港島客亦佔約1成，外區客中以年輕上車客為主。他又透露，該公司有一組大手買家，擬斥資約1,500萬元購入3間一房連衣帽間單位，預計作自住用途。

【15:30】據代理消息，截至下午3時，已有不少準買家及代理到達位於尖沙咀美麗華廣場一期的售樓廠，現樓人頭湧湧，亦有不少買家已進入等候區。

折實最平開放式戶僅310萬

今日發售的185伙，折實最低售價由310.06萬元起，屬實用面積209平方呎開放式單位，位於A座3樓單位08，當中也包括8伙地下連私人花園特色單位。

ONE INNOVALE - Archway於上周六（6日）展開首輪銷售共318伙，即日沽出317伙接近全數沽清。

【示範單位直撃】