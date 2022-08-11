NOVO LAND第1B期首批160伙　入場費341萬　折實均價13998元

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期近日銷情火熱，項目第1B期今日（11日）隨即開價公布首張價單，首批提供160伙，折實平均呎價13,998元，較上月第1A期首批均價高出6%。第1B期首批最平的開放式戶，入場費341.27萬元，該盤預計最快在下周展開首輪銷售。

NOVO LAND第1B期首批160伙，實用面積由253至694平方呎，當中包括10伙開放式、54伙一房間隔、65伙兩房間隔、31 伙三房間隔。首批價單定價401.5萬至1,129.2萬萬元，價單呎價由15,219元至18,282元。扣除最高15%折扣優惠，整批折實售價由341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936元至15,539元。首批價單市值逾11億元。

雷霆：開價屬「持續輕鬆價」

新地副董事總經理雷霆形容首張項目第1B期開價屬「持續輕鬆價」，又指是市價推盤。他指出，近期疫情受控，留意到政府放寛入境限制，令大眾憧憬日後通關，預期下半年樓市會較上半年活躍。

新地代理總經理陳漢麟表示，第1B期將於今日下午2點開放示範單位予公眾參觀，明日開始接受認購登記，最快下星期進行首輪銷售。至於1B期付款方法與1A期大致相同，同時亦為所有開放式單位設「漸進式付款方法」。

一房戶折實最平428萬

首張價單中，最平的入場單位為Bergen Tower第1座3樓F室，實用面積253平方呎，價單售價401.5萬元，扣除15%優惠後，折實售價341.27萬元，呎價13,489元。至於一房戶，最平為第3座3樓K室，實用面積299平方呎，採開放式廚房設計，價單售價504.4萬元，折實售價428.74萬元。

兩房戶最平為第3座3樓D室，實用面積403平方呎，價單售價670.4萬元，折實售價569.84萬元；最平三房則為第1座10樓J室，實用面積518平方呎，價單售價881.1萬元，折實售價748.93萬元。

至於呎價最平的單位為第3座3樓A1室，實用面積686平方尺，折實售價887.4萬元，呎價12,936元。

NOVO LAND第1A期累售逾800伙 套現50億

雷霆又指出，NOVO LAND第1A期近日銷情理想，該盤價單單位已沽出811伙，連同已售出的4伙招標單位計，合共沽出815伙，總共套現約50億元。

第1A期上月中開價 首批均價13188元

事實上，NOVO LAND第1A期在7月19日才開價，至今不足一個月。當時首批165伙，折實平均呎價為13,188元，折實最平售329.7萬元起，屬開放式戶型。反映最新的第1B期首批折實平均呎價13,998元，較第1A期高出6%。

↓↓↓NOVO LAND Bergen 1座26樓A1室↓↓↓