西營盤15 Western Street已屆現樓　開放式戶採用變形傢俱｜直擊

萬科香港旗下、位於西營盤15 WESTERN STREET，已屆現樓。 發展商近日開放兩伙全新現樓示範單位予公眾參觀，分別為一房及開放式間隔。單位以簡約北歐風格為基調，並配以簡單線條及和諧色調。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞。（發展商提供）

睡房與浴室以趟門分隔

其中，25樓A室屬一房間隔，實用面積307平方呎。客飯廳布局分明，連接22平方呎、全落地玻璃窗露台，可望昂船洲大橋一帶景觀。至於單位大門玄關位置設有鞋櫃、多功能特色牆及全身鏡，並配有小掛勾及傘架。另外，廚房採開放式設計，配備曲尺型廚櫃。睡房與浴室則以趟門分隔，節省空間，淋浴間連接16平方呎工作平台。

↓↓15 WESTERN STREET 25樓A室現樓示範單位↓↓

變形傢俱可作書桌、睡床

另一單位為25樓C室，屬開放式間隔，實用面積213平方呎。客飯廳同樣分明，外連接全落地玻璃窗、22平方呎露台。廚房連接洗手間牆身以磨砂玻璃分隔，增加採光度。至於單位廚房及浴室，與客飯廳以趟門分隔，趟門亦可作懸掛電視機。另外，單位訂製變形傢俱，可作為書桌及睡床兩用。

萬科香港表示， 截至8月10日，15 WESTERN STREET累售84伙，成交平均呎價近3.1萬元，套現約8.5億元。

↓↓15 WESTERN STREET 25樓C室現樓示範單位↓↓