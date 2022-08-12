屯門上源洋房撻訂　料買家損失300萬　利奧坊．曦岸開放式撻訂

萬科香港旗下項目屯門掃管笏上源，新增一宗洋房撻訂。據成交紀錄冊顯示，該屋苑6號洋房，實用面積2,743平方呎，連122平方呎天台， 747平方呎花園，以及500平方呎天台，屬四房間隔。洋房於去年7月份連兩個車位以招標形式沽出，作價4,995.9萬元，呎價約18,213元。惟該洋房在昨日（11日）已終止買賣。

據資料顯示，買家需在獲賣方接納後繳交樓價的5%，及後分別要在接納書日期後的240日及960日內各繳交樓價的1%。 最後，就要在接納書日期後1230日後支付樓價期餘的92%。惟單位於8月11日被列為終止交易，料買家已撻訂，亦只完成繳付約樓價的6%，即涉299.8萬元。

利奧坊．曦岸錄撻訂 料買家損失49.8萬訂

另外，恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．曦岸亦錄一宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為1座6樓M室，實用面積197平方呎，屬開放式間隔。 單位於2020年8月份沽出，買家選用建築期付款計劃，作價以498.6萬元買入，呎價約25,313元。惟單位於8月4日被列為終止交易，料買家已撻訂，料買家損失10%訂金，即涉49.8萬元。