倪匡靈感來源　空置20年衞斯理營舍申改劃康體場所　設射箭場等

空置了逾二十年的跑馬地掃桿埔平房區衞斯理營舍，新近由非牟利團體六藝館向城規會申請改劃，擬把現有空置建築物發展為臨時康體文娛場所及學校，為期五年。據悉，上述衞斯理營舍為上月離世、著名作家倪匡的《衛斯理》系列創作靈感來源。



上述衞斯理營舍，鄰近大坑道兒童遊樂場及跑馬地豪宅嘉雲臺，西面則為香港大球場。整個地盤佔地約18,676平方呎，屬政府土地，現時為綠化地帶及道路用途。申請人為非牟利團體六藝館（Six Arts Foundation Limited），目前正申請取得上述項目的短期租約，以促進傳統六藝術（禮、樂、射、御、書及數）的推廣和學習的活動。

申請人為非牟利團體六藝館

據上述申請方案，衞斯理營舍的4幢現有建築物將會保留，該4幢建築物高4米至9米，樓高1層至3層，提供樓面面積10,517平方呎。未來擬用作臨時康體文娛場所及學校。項目地盤西北位置將會提供射箭場地，而建築物A用作棋類活動及美術室；建築物B提供茶道及插花活動；建築物C則將用作劍擊、跆拳道、空手道的武術活動場所。至於建築物D為行政及保安用途。

倪匡早年經過村落 借用村名作小說主角

據知，衞斯理營舍為倪匡創作小說《衛斯理系列》的靈感來源。衞斯理營舍原為衛理公會所建設的村落，村名取自該會會祖John Wesley，提供80個單位，最高峰容納500名居民。據悉，倪匡早年經過村落，便借用該村名為其科幻小說主角命名。

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現有建築物尺寸適合預期活動

申請人指，去年5月已實地考察衞斯理營舍，認為該地是最合適學院營運的位置，又指當前佈局已有建築物，尺寸適合預期活動，而且周邊擁有良好的學校網絡和公眾覆蓋，並有公共交通工具可到達該處。

申請人又表示，上址用作學院後，短中期將配合政府對青年發展的政策，幫助及培養年輕人才，並連接各類有關部門及機構，以進一步發展藝術和運動人才。長遠則會成為六藝的學習和研究中心，以及提倡六藝於個人的心、體、技的發展及優點。

資料顯示，非牟利團體六藝館的創始成員來自不同的背景，包括大學教授，建築師，香港劍道代表隊教練。