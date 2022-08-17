NOVO LAND 1B期今首輪賣188伙　大手買家陸續到場揀樓｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期，今日（17日）首輪開售188伙， 當中以價單形式發售佔180伙，折實售價最平由341.27萬元起，另8伙招標。項目累收12,887票，超額認購約70倍，A組大手買家佔整體票數約15%。

今日首輪推售於下午3時開始，設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或2至4伙指明單位；B組買家可購入一至兩伙。下午2時45分左右，現場所見，約有數十名準買家及代理排隊等候入場揀樓。

↓↓售樓現場直撃↓↓

今日首輪銷售的價單單位180伙，涵蓋10伙開放式、53伙一房、68伙兩房、43伙三房單位，以及6伙低層特色戶，實用面積253平方呎起。當中，最平的入場單位為Bergen第1座3樓F室，實用面積253平方呎，扣除15%優惠後，折實售價341.27萬元，呎價13,489元。

↓↓NOVO LAND 1B期示範單位↓↓

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NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。其中，第1A期共提供824伙， 早前已完成三輪銷售，累售出815伙、即逾98%單位。

餘下第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙，預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。