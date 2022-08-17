NOVO LAND 1B期今首輪賣188伙　開售三小時沽153伙｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期，今日（17日）下午3時展開首輪開售，涉及188伙，當中以價單形式發售佔180伙，折實售價最平由341.27萬元起，另有8伙招標。項目累收12,887票，超額認購約70倍，A組大手買家佔整體票數約15%。



【18：05】截至下午6時，市場消息指，暫沽153伙，佔價單銷售單位85%

【17：30】截至5時半，據市場消息指，暫沽117伙

NOVO LAND 1B期開賣 金融界葉先生700萬買三房 估樓價跌一成

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【16：55】截至4時55分，據市場消息指，項目暫沽75伙

【16：10】截至4時10分，據市場消息指，項目暫沽43伙

【16：00】B1組準買家陸續到場

【15：35】布少明：9組客有意購入兩伙

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計今日NOVO LAND第1B期首輪銷售大機會沽清。該行客人出席率高，不乏80、90後年輕客。今日買家當中約有三成屬投資者，睇好「北部都會區」發展潛力，買入單位作長線收租。此外，今日亦錄9組客有意購入兩伙，其中一組客擬斥近1,200萬買入兩間兩房戶，作收租投資之用，預計回報率約有3厘，呎租約40元。

【15：25】陳永傑：大手客擬斥1500萬購3伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日客戶出席率理想，預計剛需客主導下，今日發售單位可沽清。他又表示，今日有一組準買家擬斥1,500萬元購3伙，包括一至兩房單位，屬屯門主區用家。後市方面，他認為「3+4」的放寬入境限制，將有助第四季樓市上升，預期第四季樓價約有2至3%升幅。

【14：45】2時45分數十名準買家及代理排隊

今日首輪推售於下午3時開始，設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或2至4伙指明單位；B組買家可購入一至兩伙。下午2時45分左右，現場所見，約有數十名準買家及代理排隊等候入場揀樓。

↓↓售樓現場直撃↓↓

今日首輪銷售的價單單位180伙，涵蓋10伙開放式、53伙一房、68伙兩房、43伙三房單位，以及6伙低層特色戶，實用面積253平方呎起。當中，最平的入場單位為Bergen第1座3樓F室，實用面積253平方呎，扣除15%優惠後，折實售價341.27萬元，呎價13,489元。

↓↓NOVO LAND 1B期示範單位↓↓

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NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。其中，第1A期共提供824伙， 早前已完成三輪銷售，累售出815伙、即逾98%單位。

餘下第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙，預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。