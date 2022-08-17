啟德跑道區MIAMI QUAY擬兩周內開價　定價參考貝沙灣、海璇

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號MIAMI QUAY I ，樓書、示範單位及售樓廠正在籌備中，已進入最後階段。會德豐地產常務董事黃光耀今（17日）表示，部署未來一至兩周內上載樓書，隨即開價及開放示範單位。

面向九龍灣單位佔全盤60%

黃光耀指，本月新盤市場轉旺，樓市氣氛好轉，MIAMI QUAY I 預計在第三季內展開銷售。他又透露，項目將提供3個示範單位。他又指，項目三面環海，其中面向九龍灣的單位佔全盤60%，認為海景元素是定價上的重要考慮因素，定價將參考港島、東九臨海項目的售價，如南區貝沙灣、北角海璇等。

Club MIAMI涉逾3萬呎

此外，會德豐地產總經理（市務） 陳惠慈表示，MIAMI QUAY I 望九龍灣沿岸及維港海景，會所臨海而建，佔地約7.5萬平方呎，其中會所Club MIAMI涉逾3萬平方呎，提供長50米的戶外臨海泳池及室內泳池，另設逾4.5萬平方呎的園林空間。會德豐地產總經理(業務拓展) 楊偉銘補充，項目園林空間提供兒童遊玩區、歷奇區域、閱讀室、健身室。

PARK PENINSULA零售樓面達90萬呎

黃光耀補充，啟德跑道區PARK PENINSULA擁有45公頃的休憩空間，該公司正在籌備一本有關PARK PENINSULA的生活指南，指該區將提供約24萬平方呎的零售、娛樂、飲食樓面，若連同2024年落成的體育園及2025年竣工的啟德都會公園，相關樓面更高達約90萬平方呎。

啟德跑道區內持有地皮的9家發展商，聯手為跑道區命名為「PARK PENINSULA」。

MIAMI QUAY I 提供648伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，當中兩房單位約佔一半，一房單位約佔三成。以標準單位計，實用面積由約250至710平方呎。

MIAMI QUAY分兩期發展，合共1,219伙，兩期均已獲批預售樓花同意書，預計落成日期同為2023年8月。早前，啟德跑道區內持有地皮的9家發展商，聯手為跑道區命名為「PARK PENINSULA」，MIAMI QUAY 為命名後的首個新盤。