模擬圖曝光　科學館、歷史博館擴建3幢新大樓　預計2030年竣工

香港科學館及香港歷史博物館擴建計劃最新發展方案及模擬圖曝光。據城規會資料，康樂及文化事務署就尖沙咀科學館道地皮，申請略為放寬建築物高度限制及上蓋面積限制，以作香港科學館及香港歷史博物館的擴建，涉及3幢新大樓，總樓面約35.8萬平方呎。項目預計在2030年竣工。

上述項目涉及兩個地盤，包括科學館道2號（1號地盤）及漆咸道南100號（2號地盤），佔地分別約2萬及8.59萬平方呎。其中1號地盤擬建一幢樓高5層的大樓，涉約10.22萬平方呎，而2號地盤則建兩幢樓高5層的大樓，涉約25.6萬平方呎。

完成擴建後涉5幢大樓 總面積共71萬呎

該三幢新大樓的主天台高度介乎36.25米至38米，若計及上層天台則達41.75米至45.8米。不過目前指定為「博物館」用途的土地範圍內，最大上蓋面積為60%，建築物高度限制為 30米，而該地段並無規定的最高准許地積比率。

科學館及歷史博物館分別於1991年落成啟用及1975年成立。在上述三幢新大樓擴建完成後，整個香港科學館及香港歷史博物館的總樓面面積將會升至71.51萬平方呎，涉及5幢大樓。

↓↓擴建計劃3幢新大樓模擬圖↓↓

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是次發展方案申請人為康樂及文化事務署旗下文化事務部 - 文物及博物館科。申請人指出，擬議計劃的建築高度和上蓋面積略為超過分區計劃大綱圖的限制，因此，現按《城市規劃條例》第16條向城市規劃委員會提出申請。

申請人認為，略為放寬建築物高度限制和上蓋面積限制並不會大幅增加建築物體積，亦不會在視覺上影響周圍地區，而且不會對空氣流通造成不利影響。