大角咀Larchwood示範單位曝光　一房加建閣樓變複式｜多相

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood 上周公布樓書後，今日（23日）向傳媒開放兩個連裝修示範單位，包括開放式戶及一房戶，樓底3.5米高。

其中一房單位參照26樓F室搭建，實用面積267平方呎，開放式廚房，連22平方呎露台及16平方呎工作平台，露台及工作平台與冷氣機平台合併成為「三合一露台」，空間較為實用。是次單位裝修採用了閣樓設計，下層為活動空間，貼近落地玻璃窗的位置為用餐區，至於閣樓上層為寢區。

↓↓26樓F室一房示範單位↓↓

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開放式戶長形開則 採閣樓設計

另一伙開放式戶，參照22樓E室而搭建，實用面積202平方呎，設22平方呎露台。開放式廚房設於近窗位置。單位同採用閣樓設計，下層為活動空間，放置衣櫃及沙發，牆身電視機後即為浴室，近大門右邊為通往閣樓上層寢區的樓梯。浴室屬「黑廁」。

↓↓22樓E室開放式示範單位↓↓

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Larchwood提供187伙 開放式佔六成

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。

其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所，關鍵日期為2024年4月30日。