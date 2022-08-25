8號風球下簽約　用家988萬購太古城兩房　低估價15%｜單位直擊

強烈熱帶風暴「馬鞍」吹襲本港期間，太古城錄得兩宗成交。其中有一伙兩房戶以988萬元易手，據悉新買家先後睇樓兩次，最終選擇在8號風球下在單位內簽約，成功入市。

美聯物業分行營業經理范浩軒表示，是次成交為太古城寧安閣高層D室單位，實用面積約為580平方呎，屬兩房間隔，外望開揚樓景。原業主於一個多月前，以1,180萬元放盤， 及後減價80萬至1,100元萬求售，即獲外區用家洽購。

↓↓太古城成交單位直撃↓↓

累減192萬 低估價逾「兩球」沽

范浩軒指，新買家之前曾睇樓一次，昨晚（周三）第二次睇樓，撞正「馬鞍」吹襲，並在8號風球懸掛之時，在上述單位內簽約，成交價為988萬元，呎價約為17,034元，賣方一個多月內累減192萬元或16%。

據中銀網上銀行估價，就上述單位估價為1,168萬元，而恒生估價則為1,199萬元，反映新成交價較估價低出15%至17%，相差最多逾「兩球」。而原業主在2012年以約628萬元買入上址，是次轉手帳面獲利約360萬元，物業升值約57%。

太古城景天閣。（資料圖片）

同日，太古城海棠晷三房大單位，亦於8號風球下簽約，中原地產分區營業經理李百達表示，海棠閣高層H室，面積1,114平方呎，三房套房連工人房間隔，座向西北，遠望郵輪碼頭全海景，於昨晚8號風球下以2,500萬元售出，呎價22,442元。

據知，單位今年5月底2,900萬元放盤，現累減400萬元或14%。原業主早在1985年以113.7萬元買入上址，持貨三十七年，現帳面獲利2,386.3萬元，升值21倍。 太古城8月暫錄11宗二手，平均成交呎價19,070元。