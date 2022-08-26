安達臣道首幅商業地收至少4份標書　華懋、信置、新地競投

觀塘安達臣道首幅商業地將於今日（26日）中午截標，該項目最高估值高達9.05億元，每呎樓面上限約6,500元。

據現場所見，該地皮接獲至少4份標書，入標財團為包括在安達臣道發展區內擁有新盤項目安峯的華懋集團，而信置（0083）代表表示獨資入標。至於大型發展商新地（0016）亦確認獨資入標競投。另外，還有一家不知名財團。

信置、新地表明獨資入標

有測量師預計，該商業項目料為安達臣道發展區的主要商業樓面供應，未來將作民生商場用途，相信可吸引發展商入標，惟出價或會較審慎。該幅商業地皮為測量約份第3約地段第1078號，地盤面積約63,292平方呎，地皮位於安健道旁，西南面方向秀茂坪邨，鄰近安秀道公園七人足球場，而南面則為安達邨。

每呎樓面地價料約4000至6500元

該地皮指定作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可樓面面積約139,246平方呎。據賣地章程，項目須於2028年6月30日完工。市場預計，該幅商業地皮估值約5.5億至9.05億元，每呎樓面地價約4,000至6,500元。

是次地盤附近用地大部分正進行平整及其他前期工程，基建配套尚未充分落實（包括地盤旁的安健道預計於2023年才大致竣工），與當區首個住宅項目、即預計同於2023年落成的華懋安峯，以及長實在2020年投得的港人首置上車盤相比，在地理位置上亦有一定距離。