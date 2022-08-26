日出康城凱柏峰 II下月再賣樓　凱柏峰III、中環重建項目下季登場

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 II，昨日（25日）加推108伙，預計最快下周公佈新一輪銷售安排，下月初推售。信和置業執行董事田兆源表示，集團正積極部署其他全新盤，如凱柏峰III及中環市區重建局項目ONE CENTRAL PLACE，有機會於今年第四季度推出。

田兆源表示，集團旗下凱柏峰III及中環ONE CENTRAL PLACE，有機會於今年第四季度推出，分別提供680伙及121伙。

凱柏峰 I及 II 累沽605伙 套現52億

至於昨日凱柏峰 II已公布第3張價單，涉及108伙，折實均價為18,563元，折實售價643.1萬元起，整張價單市值約10億元。田兆源表示，該盤最快下周公佈銷售安排，下月初推售。

新價單中有3伙為全新推出的戶型，包括2A座A室及E室，實用面積分別為443平方呎及353平方呎，屬一房至兩房間隔；另為2B座F室，實用面積451平方呎，屬兩房間隔。凱柏峰 I及 II 項目暫沽出605伙，佔整個項目單位總數的94%，套現52億元。