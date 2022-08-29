差估署：7月私樓樓價指數跌1.65%　近兩年半新低

據差餉物業估價署今（28日）公布臨時數據顯示，2022年7月份私人住宅樓價指數報376.1點，按月跌約1.65%，已連跌兩個月，為自2020年2月以來的新低位，亦較2021年9月樓價歷史高位398.1點，累積回落5.53%。

較歷史高位回落5.53%

而今年首七個月，樓價指數已累跌約4.52%，意味2021年全年錄得的約3.69%升幅已全數蒸發。

按兩類單位劃分，7月份實用面積約1,075平方呎及以下中小型單位，樓價指數跌勢較急，新報378.6點，按月跌約1.71%，今年首七個月該指數累挫約4.56%。

而實用面積約1,075平方呎以上大型住宅單位，最新報315.5點，按月跌約0.13%，今年首七個月該指數則回落約3.22%。上述兩類單位指數同樣連跌兩個月，按年比較則分別跌約5.5%及4.1%。

至於7月份私人住宅租金指數報178.9點，按月上升約0.62%，連升兩個月。今年首七個月計則下跌約2.08%。

萊坊：預計8、9月份樓價表現續尋底

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，官方樓價指數主要反映二手樓價，7月份該指數按月跌1.65%， 預計8、9月份表現將繼續尋底，若然稍後通關方面有進展，第四季樓價有望回穩。

王兆麒又指，由於市場欠缺利好消息，疫情再次升溫，令不少買家及賣家持觀望態度，銀行估價不足，導致二手成交膠著，整體成交量偏低。

而市場氣氛受加息因素影響，發展商推盤步伐未至積極，而新盤開價相信也不會太進取。他估計，新盤短期內繼續與二手盤競爭，一手有較大吸引力，樓價也相對硬淨，而二手樓價繼續受壓。

王兆麒又認為，本港主要銀行在未來一、兩個月內，有機會上調最優惠利率，影響部分上車人士或會因加息而不能通過銀行壓力測試，他相信對市場整體購買力及樓價影響不大，但將短期影響住宅成交量。