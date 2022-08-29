本港樓價創29個月新低　業界：美國兩次加息威力逐步浮現

差估署今日公布最新數字顯示，7月份私樓樓價指數按月再跌1.65%，連跌兩個月兼創近五個月最大單月跌幅。今年首七個月計，樓價指數累跌4.52%，比起去年9月歷史高位398.1點累跌5.53%。代理業界均預期，在加息及疫情夾擊下，8月樓價指數將繼續尋底。

陳海潮：指數反映6月美國加息影響

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口、新盤及疫情夾擊下，二手私樓樓價拾級而下、持續尋底。7月樓價指數創了二十九個月、即近兩年半以來的新低，指數主要反映6月中旬至7月上旬的實際市況，當時美國大幅加息四分三厘，加上新盤以貼市價推出，爭佔市場份額，致令二手市場樓價受壓而錄較顯著的單月跌幅。

第三季樓價或有機會累跌4.1%

踏入7月下旬，疫情反彈，確診宗數回升，而美國亦在7月底再度大手加息四分三厘，發展商的一手新盤遂以低價推出首批單位，較同區二手樓價低逾一成，令二手業主亦要跟隨「割價應對」，陳海潮料下次公布的8月份樓價指數，有機會再錄得相若1.5%的跌幅。

他又指，8月份樓價倘再跌1.5%，料回落至370.5點左右，將創自2019年3月以來的四十一個月、即接近三年半新低，反映樓價有機會連環跌穿新冠疫情及社會運動以來的另一新低；連同9月份樓價料持續偏軟下，整個第三季樓價有機會累跌4.1%，恐創自2019年首季以來的十五季度最大按季跌幅。

一手新盤普遍以低價出擊，大折扣傾銷，搶去市場不少購買力，令二手交投量急跌。

陳永傑：新盤大折扣傾銷 搶佔購買力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月底美國宣布再度加息0.75厘，是連續兩個月加息，而且加幅達0.75厘，雖然市場早有心理準備，亦難免對有意置業的準買家構成心理影響，審慎考慮置業預算。

陳永傑續指，美國兩次加息的威力逐步浮現，尤其是二手物業，交投步伐明顯放慢，樓價持續受壓，加上新冠疫情持續升溫，增添市場不明朗因素，令部份準買家舉棋不定，交投膠著。

另一方面，一手新盤普遍以低價出擊，大折扣傾銷下，成功搶去市場不少購買力，令二手交投量急跌，但他認為，在樓市「辣招」下，相信樓價難以大跌，只會有序回軟，預計8月樓價指數繼續在加息及疫情夾擊下繼續尋底。