何文田芳菲增三付款辦法　折實售642萬起　擬本周新一輪銷售

由協成行發展、位於何文田勝利道5號的單幢新盤芳菲，早前取得入伙紙，預計最快9月底入伙。協成行發展物業銷售主管張詩敏今（29日）指，項目今日更新價單，並推出3種付款優惠，最高可獲15%折扣，最快本周末進行銷售，而全新現樓示範單位今日開始接受預約參觀。

張詩敏指，今次推出三款付款優惠，當中「現金優惠付款計劃」、「換樓易900付款計劃」及「Madera輕鬆一按付款計劃」。

後市方面，張詩敏認為，樓市剛性需求仍然存在，對樓市有信心，視乎市況決定加推步伐。由於項目屬獨資，所提供的優惠由公司旗下財務公司負責，對項目銷情不感壓力。她又指，不排除保留部分單位作收租，呎租將參考勝利道租金水平，每呎約60元。

協成行發展物業銷售主管張詩敏（右）

參考1B號價單，可出售之單位涉26伙，實用面積由286至465平方呎，一房佔7伙，兩房佔19伙，扣除最高折扣15%計，折實售價由642萬至1,279萬元，折實呎價由22,457元至27,520元。

參考該三項新付款方法，若使用「現金優惠付款計劃」，買家最高可獲樓價15%的折扣，相關成交期為120天。選擇「Madera輕鬆一按付款計劃」的買家最高可獲樓價總折扣13%，若購買兩房單位，首兩年可免息免供，相關成交期為360天。

至於「換樓易900付款計劃」，最高可獲12%折扣優惠，同時可選擇「先住後付」，相關成交期為900天。若360日內提早成交易，可獲最高2%回贈；720日的內完成交易，可獲1%回贈。

芳菲去年7月份首度推出，當時首張價單提供30伙，折實平均呎價約26,139元，一房折實入場價680萬元起。