西營盤老店前舖後居三十載　獲基金2450萬買入升值18倍｜多圖

雖然疫情再次轉趨嚴重，但無阻舖位投資者繼續掃貨。盛滙商舖基金繼上周斥資逾億元買入灣仔三個地舖後，今日（30日）再以5,500萬元買入西營盤及天后兩個地舖，即於一周內斥資逾1.55億元買入港島區5個舖位。

上述由盛滙商舖基金買入的舖位包括西營盤水街1C至1K號安寧里1至15號東利大樓地下B1舗，面積約1,400平方呎，成交價2,450萬元。該舖位現況交吉，預計未來重新租出後，月租可達8萬元，料租金回報約3.9厘。

上層設有大廳、廚房以及露天平台

原業主早於1988年以130萬元買入該舖位，並自設閣樓，把整個舖位作「前舖後居」開設服裝店，惟原業主近年決定退休賣舖，是次沽貨帳面升值近18倍或2,320萬元。據悉，該舖位下層為商店用途，上層則為原業主的居所，設有大廳、廚房以及露天平台。

基金創辦人李根興表示，早年買入舖位作小生意的市民通常會作「前舖後居」，又指舖位用作住宅通常沒有人會投訴，但住宅物業作商業用途則很容易周邊居民發現。

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至於另一個舖位為天后電氣道141至155號海城洋樓地下A號舖，面積約1,700平方呎，設有入則天井，成交價3,100萬元。該舖位現由工程公司以每月約8萬元租用，租金回報約3.1厘。該舖早於1971年，由原業主以18.8萬元買入，是次易手帳面升值164倍或3,081萬元。

天后電氣道舖半世紀升值164倍

基金創辦人李根興表示，雖然疫情更加嚴峻，但港府未有對舖明顯收緊社交距離措施，料疫情對舖市應該影響不大。又指加息對物業有影響，但現時市場上的投資者都正在等待通關，舖位業主不肯減價，買家也不想追價，形成交投少的膠著狀態，認為目前是執平貨時機。

他又指出，新一份施政報告將於10月份公布，而11月香港將會舉行大型國際賽事七人欖球賽，預計將會進一步接近通關，料對舖市有刺激作用。