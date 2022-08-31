家庭客4.8萬租加州豪園500萬靚裝洋房　租金較無裝修高五成｜多相

元朗加州豪園一伙三房靚裝戶新近以每月4.8萬元租出，租金水平較同屋苑無裝修單位高出5成。據悉，業主因需短暫離港陪子女到外地升學，為避免丟空單位，決定放租，留待日後會返港自用。

中原地產副區域營業經理劉喜燕表示，是次租出單位為加州豪園聖巴拿徑單號屋，實用面積1,539平方呎，屬三房套間隔。業主於5年前曾豪花約500萬元裝修，但因需要暫時離港陪伴子女到外地升學，所以暫時出租，預計日後會返港後再自用。單位放租僅數天，即獲專業人士家庭客以月租4.8萬元承租，呎租約31.2元。

↓↓加州豪園聖巴拿徑單號屋↓↓

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劉喜燕又表示，由於上述單位附有靚裝修，為區內罕見放盤，所以租金會較一般高，直言「有裝修同無裝修有一大距離（租金）」。參考加州豪園內同一條街及同類單位市價租金約3.2萬元，因此上述洋房的租金較一般高出五成。

業主享租金回報3.67厘

單位業主於2017年10月以1,568萬元買入，現時租金回報約3.67厘。她補充，今年三月亦有類近上述的靚裝洋房租出，涉及為加州豪園瑪莉亞徑雙號屋，實用面積1,703平方呎，月租為5.2萬元，呎租約30.5元。

加州豪園為洋房式屋苑，早於1995年入伙，提供424座洋房，實用面積1,347至1,713平方呎。