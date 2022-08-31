十大屋苑本月交投量159宗升一成　呎價全面報跌　映灣園插水11.8%

中原地產十大屋苑8月份錄得159宗成交，較7月143宗按月升11.2%，終止連續3個月的跌勢，十大屋苑全線實用呎價均下跌，跌幅介乎1.3%至11.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓。二手業主見市況淡靜，願意減價讓步，擴闊議價空間，重新吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，帶動二手成交量輕微回升。

新界區方面，據中原資料，東涌映灣園8月錄得7宗成交個案，按月增加1宗或16.7%，不過該屋苑8月的平均成交呎價約11,322元，較7月份的平均呎價12,839元，大幅回落11.8%，為跌幅最勁的地區。

沙田第一城、嘉湖山莊交投量回升逾兩成

至於其他新界主要區域，沙田第一城本月共錄約28宗成交，對比上月錄22宗升27.3%，平均實用呎價約15,570元水平，對比上月跌約2.4%，呈價跌量升局面。

天水園嘉湖山莊8月則錄得25宗買賣成交，較上月20宗回升5宗或25%，呎價則較上月跌1.7%，本月報10,300元。中原指，嘉湖山莊成交量略為改善，主要因為有筍盤出現，吸引買家入市。現時議價空間一般最多約6%，個別業主願意提供更大議幅。最近市場缺乏利好消息，加上新盤接連低價出擊，二手市況低迷。買家預期樓價繼續下跌，只有大減價筍盤才有承接。

美孚新邨均價跌穿1.2萬 創2017年6月後新低

至於九龍區大型屋苑，荔枝角美孚新邨本月全月最終錄得23宗二手買賣成交，按月再升9.5%，創近3個月新高，惟平均實用呎價則跌穿1.2萬元關口，最新報11,864元，創2017年6月後新低，可見二手業主陸續減價求售，刺激屋苑本月交投呈量升價跌現象，料9月交投平穩。

而將軍澳新都城本月全月錄得24宗買賣成交，按月急升5成，全因業主讓步減價，屋苑現時平均實用呎價已跌至15,449元，按月急跌7.5%，屬近年低位。

康怡花園均價按月回落9.7%

港島區方面，鰂魚涌太古城8月錄得14宗成交，較上月16宗少2宗或12.5%，平均實用呎價18,691元；同區康怡花園8月錄得3宗成交，與上月相同，平均實用呎價16,279元，按月下跌9.7%。該行指出，康怡花園本月除了一宗複式成交外，另外2宗成交實用呎價均低於1.6萬元。多個新盤推出搶客，二手市場只有平盤才獲承接，加上進入加息週期，不少業主選擇提早獲利離場。