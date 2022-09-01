荃灣中心大兩房僅售406萬　較高位挫15%　平過細兩房｜直擊

近月樓市下滑，新界區湧現平價盤。上車屋苑荃灣中心日前錄得一宗「大兩房」易手個案，成交價僅406萬元，創屋苑今年同類戶型新低紀錄。

中原地產分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣中心5座中層G室，實用面積380平方呎，屬大兩房單位，座向南面，裝修企理，景觀開揚。單位今年6月原叫價500萬元，7月減價至470萬元，最終以406萬元沽出，累減94萬或19%，呎價10,684元。

↓↓荃灣中心成交單位↓↓

他又指，該屋苑近日另外兩宗成交屬細兩房單位，造價分別為418萬元及430萬元，反映是次大兩房造價比細兩房更平。同類實用面積380平方呎大兩房單位，今年高位造價曾見480萬元，近期造價亦達約430萬元，是次最新成交屬今年新低價。

近月細兩房成交價介乎418萬至430萬

余仲平又表示，上述成交單位買家屬外區租客，近期見樓價明顯回落，把握機會買樓上車。原業主則於2003年4月以66萬元購入上址，因見市況低迷，加上早年買入價相宜，所以肯加大減價幅度，以加快沽出，現成功轉售帳面獲利340萬元，單位19年間升值約5.2倍。

荃灣區8月錄得約59宗二手買賣成交，連續3個月少於100宗，亦創今年單月最低紀錄。上車屋苑荃灣中心8月僅錄得3宗買賣，大兩房成交價下跌至400萬元邊緣。