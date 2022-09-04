MIAMI QUAY I 暫收500票　擬短期提價逾5%加推　或中秋長假期開售

踏入9 月份，新盤市場由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作的啟德 MIAMI QUAY I 打響頭炮。項目自周五公布首張價單後，隨即對外開放設於尖沙咀的示範單位。會德豐公布，截至昨晚7時許累收逾500票，以首張價單130伙計，超額認購近3倍，擬短期加推逾一成單位，料有5%至10%提價空間，並計劃在中秋節長假期展開首輪銷售。



會德豐地產常務董事黃光耀今（4日）表示，短期擬加推逾一成單位、即涉約65伙，並透露或有5%至10%的提價空間，新一張價單有機會涵蓋實用面積716平方呎的三房戶型，又指計劃在中秋節長假期展開首輪銷售。

就MIAMI QUAY I 的入票客源分布，他指九龍東佔約70%，港島佔逾25%，當中一房及兩房較受歡迎，以年輕買家及小家庭佔多。自住客約佔七至八成，投資者佔約兩成。

黃光耀又補充，項目僅設一伙頂層特色戶，為實用面積1,335平方呎的四房戶連天台，目前已接獲10組客人查詢，稍後落實招標安排。MIAMI QUAY I 設於尖沙咀港威大廈的示範單位至今錄逾1萬人次參觀，連同網上參觀逾1.7萬人次，合共近3萬。

MIAMI QUAY I 上周五公布的首張價單，涉及130伙，包括開放式至三房戶，折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價由20,339元至23,839元。而整批單位折實平均呎價為22,452元，為過去兩年區內首批折實呎價最平的新盤。

MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等，當中一房戶佔整體27%，兩房戶佔54%。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。

↓↓兩房連裝修示範單位↓↓

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