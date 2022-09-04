MIAMI QUAY I 暫收500票　超額近3倍　擬短期提價5%至10%加推

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作的啟德 MIAMI QUAY I，周五公布首張價單後，隨即對外開放設於尖沙咀的示範單位。會德豐公布，截至周六（3日）晚上7時，展銷廳累計錄約7,000人次到場參觀，累收票逾500張，以首張價單130伙計，超額認購近3倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I 的參觀人士中，逾50%來自九龍區，尤其九龍東居住或工作人士，約25%來自港島區，其餘來自新界及其他地區。入票人士中，以家庭客為主，對一房及兩房感興趣，另佔約20至30%為投資客，大部分為曾入購會德豐及合作發展商的項目。此外，項目亦接獲不少醫護專業人士及金融專才查詢。

他續指，MIAMI QUAY I 首張價單實屬「齊心起動價」，定價吸引，相信日後項目加推時，將有5％至10%的提價空間。

MIAMI QUAY I 周五公布的首張價單，涉及130伙，包括開放式至三房戶，折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價由20,339元至23,839元。而整批單位折實平均呎價為22,452元，為過去兩年區內開價最平的新盤。

MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等，當中一房戶佔整體27%，兩房戶佔54%。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。