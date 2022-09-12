啟德MIAMI QUAY I 首輪暫售約43伙　頭籌買家斥資2586購兩個單位

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，今日（12日）展開首輪銷售，合共138伙，當中137伙以價單形式推出，開放式戶折實入場費由524.2萬元起。項目累收2,048票。今日銷售於下午2時開始，分A組及B組，A組大手買家可購買不多於6伙，以及B組則可購買不多於3伙。



【1730】頭籌買家斥資2586購兩個單位

市場消息稱，項目暫沽43伙，佔首輪價單發售單位約三成。據了解，頭籌買家經美聯物業購入兩伙，分別為1座23樓A室3房及3座19樓H室1房，實用面積716及315平方呎，成交價1856萬及729.9萬元，涉資共2585.9萬元。

MIAMI QUAY I展開首輪銷售，合共138伙，當中137伙以價單形式推出，開放式戶折實入場費由524.2萬元起。（梁鵬威攝）

【1630】項目暫售約25伙

市場消息指，MIAMI QUAY 暫售約25伙。

【1430】黃光耀：或有機會短期加推

就尖沙咀港威大廈售樓處現場所見，下午1點多已經有不少準買家到場，等候登記，當中不乏一家大細到場。會德豐地產常務董事黃光耀估計今日銷情理想，出席買家很多屬年輕人，視乎首輪銷情或有機會短期加推。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價貼市，提供較市價約兩成折讓，加上啟德區配套及規劃備受中產人士追捧，該行出席率理想，達7成，當中9成為用家。該行亦錄得一組客打算斥資1900萬元購入Miami QuayI 一間一房及一間兩房半單位。

陳永傑形容發展商開價貼市。（梁鵬威攝）

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，儘管市場受加息及疫情等因素影響，但入票反應不俗，大批客人紛到場揀樓，而且項目亦吸引投資客，佔比約4成，並且有買家擬以2,500萬元入市，購入一個3房及一個1房戶。

布少明指，MIAMI QUAY吸引不少投資客。（梁鵬威攝）

120伙折實低於1200萬

今日開賣的137伙價單單位當中，價單定價計由595.6萬至2,115.3萬元，價單呎價23,112至29,543元，折實售價524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價20,339元至25,999元，整批折實平均呎價23,250元。

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當中佔83伙折實售價低於800萬元，低於1,000萬元則有92伙，低於1,200萬元有120伙。至於，另招標一伙為第1座30樓A室頂層特色戶，招標期為9月12日至10月1日。

MIAMI QUAY共分兩期發展，合共提供1,219伙，兩期均已獲批預售，預計落成日期同為2023年8月。其中。MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙。主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。