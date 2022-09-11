美孚新邨業主趕移民　中秋減價10%沽貨　微蝕離場｜多相

中秋節各區錄得減價二手成交，其中美孚新邨有三房業主因為移民急放盤，累減10%至1,149萬元沽出單位，微蝕離場；另有一伙細單位同日以495萬元易手，為美孚新邨近五年來首次再現「4字頭」成交。



中原地產副分區營業經理馮健平指，美孚新邨百老匯街83號高層B室，實用面積911平方呎，三房套廁，業主今年6月份開價1,281萬元放售，見市況不似預期，且因移民急於放售，終減至1,148.8萬元於中秋節易手，減幅約132.2萬元或10%，成交呎價12,610元，仍屬市價。

據知，新買家見單位間隔實用，南北對流，且連簇新裝修，故購入自用。而原業主於2018年初以1,128萬元買入，持貨約四年半，現帳面賺約20.8萬元，單位期內僅升值1.8%，扣除佣金等雜費開支，料微蝕離場。從相片可見，單位擁有簇新裝修，外望翠綠山景。

↓↓美孚新邨成交單位直撃↓↓

近五年首現「4字頭」成交

同日，美孚新邨亦錄另一宗成交，美聯物業高級區域營業董事吳志輝指，恆柏道3號極高層C室，實用面積437平方呎，原則一房，望內園景，連裝修，最初開價550萬元，近日下調至520萬元。

單位終再減至495萬元成交，累減55萬元，呎價約11,327元，較市價平約8%。上述成交金額為美孚新邨自2017年5月後，再出現低過500萬元的成交。上址原業主於2010年以250萬元買入單位，現帳賺245萬元。

9月份美孚新邨暫錄5宗成交，平均二手成交呎價約11,295元。