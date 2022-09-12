業主讓步買家加快入市　中原十大屋苑周末錄16宗成交　按周升1倍

中原地產表示，十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周急升1倍，創3周以來新高。中秋節三天假期則錄19宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中秋節未有影響買家入市氣氛，港九新界各區均錄得交投，二手業主開始讓步擴大議幅，吸引觀望多時的買家，只要遇上合理價放盤即加快入市，可見樓價正尋底。

他認為，市場利淡消息早已出現並正在消化，只要防疫措施進一步放寬，通關有望，經濟將即時復甦，樓價便尋底成功。

太古城本月暫錄5宗成交．（資料圖片）

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄5宗成交，本周末錄兩宗交投，包括泰山閣高層C 室，實用面積722平方呎，三房兩廁，向東南，連雅致裝修，望街景，最初叫價1500萬元，現大幅減價282萬元，以1218萬元易手，平均實用呎價16870元。原業主於2013年12月以820萬元買入該址，現轉手賬面獲利398萬元，單位升值49%。

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗。新成交包括37座低層G室，實用面積517平方呎，兩房間隔，景觀開揚，議價後以618萬元沽出，折合實用呎價11954元。原業主於2011年9月以320萬元買入單位，持貨10年，是次轉手賬面獲利298萬元，單位期內升值93%；麗港城本月暫錄5宗成交，平均實用呎價12834元。

中原地產將軍澳都會駅第一分行分區營業經理柯勇表示，新都城本月交投加快，至今暫錄17宗成交，中秋節三天長假佔5宗，平均實用呎價下調至16056元，包括1期1座中層C室，實用面積364平方呎，建築面積511平方呎，兩房間隔，向西南內園景，以610萬元沽出，折合實用呎價16758元。原業主於2014年4月以395萬元購入單位，現沽貨賬面獲利215萬元，單位8年升值54%。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，同區一手新盤鎖起大批購買力，令區內二手交投持續放慢，業主議價空間已擴大至1至7%。嘉湖山莊本周末錄2宗成交，周末交投包括賞湖居5座高層B室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，成交價648萬元，平均實用呎價10237元。據了解，原業主於1993年8月僅以227萬元購入單位，是次沽出單位賬面可獲利421萬元，單位29年間升值逾1.8倍。