業主「有價講」減價筍盤被吸納　美聯：周末十大屋苑錄17宗成交

美聯物業表示，剛過去的中秋節周末（9月10日至11日），二手10大屋苑錄得約17宗買賣成交，按週急升約7成，連升2周，並創3週新高；至於按3天長假計算，則錄得約20宗買賣成交．

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓價下調，不少有意放盤業主亦紛紛接受現實，普遍「有價講」，帶動中秋檔期不少減價筍盤被吸納，二手交投氣氛回勇。他又指，本月市場繼續有多個一手盤登場，但部分新盤未如期推出，月內一手成交料錄約1,000宗，二手交投亦因應樓價回落，料承接情況持續理想，交投表現將平穩向好。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去周末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島週末錄約2宗成交，按周增加1倍。而九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得約9宗成交，按周增加8成。至於新界區3個指標屋苑包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約6宗成交，按周增加2宗或50%。

利嘉閣：兩日累錄16宗二手成交個案

至於利嘉閣就指，十大指標屋苑累錄16宗二手成交個案，按周增加78 %；而中秋節3天假期則合共錄得18宗買賣。