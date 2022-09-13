沙田第一城兩房475萬沽　持貨五年僅升1萬　料明賺實蝕23萬｜多圖

沙田第一城再錄明賺實蝕個案。 一伙低層兩房業主因有意趁樓價回落，套現換樓。 單位放盤兩個月累減93萬元易手，業主持貨約五年轉手僅帳賺1萬元。如計及使費等成本，料需明賺實蝕逾20萬元離場。

美聯物業營業經理胡光義表示，是次成交為沙田第一城9座低層G室，實用面積327平方呎，屬兩房間隔。原業主見近期樓價回落，有意套現換三房單位。所以於兩個月前叫價568萬元放盤，新近獲區內首置客以475萬元接貨，呎價約14,526元。換言之，單位放盤兩個月，累減93萬元或16%易手，屬低市價成交。

↓↓沙田第一城成交單位↓↓

銀行估價507萬至551萬

參考同類型實用面積327平方呎兩房單位，成交價為500萬元，即上述單位低市價約5%。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為551萬元，而恒生估價則為507萬元。即最新成交價較估價低6.3%至13.7%。

原業主於2017年6月以474萬元買入單位，持貨約五年，是次轉手帳賺1萬元；如計及當時入市繳稅約14.2萬元，及買賣兩次的佣金共約9.49萬元，料明賺實蝕約23萬元離場。不過，由於單位早前用作爲投資收租三年，料可抵銷蝕幅。