移民前一日賣樓　翠豐臺頂層天台戶吸5組客睇樓 低估價一成沽

市場再錄移民賣樓個案，荃灣翠豐臺頂層連天台戶業主成功趕及在移民上機前一天沽出單位。業主採取以低網上銀行估價近一成策略吸客，成功在過去周日吸引多組買家參觀，更在一小時內錄得五枱準買家輪流睇樓，最終以718萬沽出。原業主持貨12年，帳面勁賺逾四球離場。

中原地產分行經理周毅麒表示，是次成交為翠豐臺3座頂層連天台特色戶，屬兩房間隔，實用面積424平方呎，連354平方呎天台，座向西北，可望開揚山景。原業主因需移民急賣樓，單位叫價730萬元放盤4日，即獲家庭客以718萬元接貨。

周毅麒續指，新買家為家庭客，鍾情上述屋苑，背靠大帽山可享開揚山景，亦一直希望可入市頂層特色戶，惟市場極少同類放盤。終見上址放盤，故即場議價拍板入市。

翠豐臺3座頂層連天台特色戶，以718萬沽，低估價一成。（黃祐樺攝）

一小時內吸引五枱準買家睇樓

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為742萬元，而恒生估價則為797萬元。即最新成交價較估價低3.2%至9.9%，反映上述單位較銀行網上估價最多有近一成折讓。有見及此，在過去的周日曾錄得一小時內至少有五枱準買家輪流睇樓。 當中更獲一組買家更即時還價洽購，最終經過4小時議價，業主同意減價12萬至718萬沽出，呎價約16,934元。

據悉，原業主於2010年9月以315萬元買入，持貨12年，帳面獲利403萬元，單位期內升值近1.3倍。