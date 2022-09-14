黃竹坑站晉環加推80伙　開放式折實售886萬起

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站「港島南岸」第一期晉環，將近現樓。發展商今日（14日）公布，推出項目最後一批單位供短期樓花發售，為全新6號價單，涉及80伙，涵蓋開放式至四房，若以開放式單位售價21.7%之最高折扣優惠計，折實入場費約886萬元起，最低折實呎價由30,167元起。



開放式買家最多獲21.7%折扣

路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰指，特意保留部分晉環的特選單位，待接近現樓才推售，今日推出第6號價單，屬於樓花期內最後一張價單，共80伙，涵蓋44個開放式單位、8個一房單位、11個兩房單位及17個四房單位，實用面積由290至1,218平方呎。

路勁地產陳健聰指，晉環迄今累沽約624伙，佔項目單位總數800伙約78%。

價單定價最低單位為第2B座6樓D單位，實用面積294平方呎，屬開放式間隔，價單售價為1,132萬元，價單呎價38,524元，扣除最高折扣21.7%，折實售價886萬元，折實呎價30,167元。陳健聰指，計及樓層及景觀差異，是次屬於原價加推。

陳健聰補充，由於項目快將現樓交付，故特意增設多個置業優惠，若買家選用建築期付款計劃，售價減8%，並配合「早鳥優惠」，售價減3%、「印花稅津貼優惠」，售價減4%以及「躍動港島南優惠」，售價減3%，即折扣最多達售價18%。

全盤累售78% 明開放現樓供預約參觀

此外，洽購開放式的買家可額外獲「特選置業優惠」售價減3.7%，即最高折扣優惠達售價21.7%。

晉環去年5月開售，吸引不少名人入市，項目迄今累積售出約624伙，佔項目單位總數800伙約78%，套現逾136億元。陳健聰指，相信項目會如期於今年年底入伙，將於明日開放現樓示範單位予公眾預約參觀，將視乎市場反應決定推售步伐，如反應好，將爭取本月內推出。