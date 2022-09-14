荷里活巨星尚格雲頓叔父　3150萬沽西貢全幢村屋　18年勁賺二千萬

近年樓市走勢向，在港投資物業的外界人士亦加入沽貨行列。90年代荷里活著名動作影星尚格雲頓的叔父，新近以3,150萬元沽出西貢全幢村屋，較18年前買入價帳面升值2,070萬元，升值近兩倍。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述成交為西貢慶徑石單號全幢村屋，建築面積2,100平方呎，採四房兩套兩廳間隔，附有天台約700平方呎及花園約3,300平方呎，單位附有私人泳池，享山景。物業叫價3,900萬元，終減750萬至3,150萬元連租約成交，減幅達19.2%，建築面積呎價1.5萬元，低市價約5%。

新買家為仁愛堂前主席蔡黃玲玲女兒

資料顯示，該單位2004年買入價為1,080萬元，原業主為競存有限公司（DORSHARE LIMITED），其公司董事包括VAN DAMME, ALEX，即為荷里活動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）的叔父。據了解，VAN DAMME, ALEX在港發展多年，持有多項物業，為知名投資者。而尚格雲頓亦在早年在港置業，更視香港為第2個家。

至於上述西貢村屋全幢的新買家為蔡珍妮（CHOI CHUN NI ELINA），與仁愛堂前主席蔡黃玲玲女兒中英文名相同。