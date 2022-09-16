英皇國際3.25億購壽臣山豪宅新盤一成股權　佔比升至50%

由英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、明發集團（0846 ）、資本策略（0497）合作發展的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」出現股權變動。英皇國際公布，以3.25億元向明發集團買入壽臣山項目股權的10%，完成後英皇國際股權提升至50%。

「壽臣山15號」豪宅項目於今年5月下旬推出，項目股權由英皇國際持有40%、中渝置地及資本策略共同持有40%，而明發集團則持有20%。不過英皇國際最新公布以3.25億元向明發買入壽臣山項目股權的10%。

壽臣山15號暫沽兩幢洋房 套現逾13億

英皇國際指出，對該物業的前景持樂觀態度，原因為該地塊位於黃金地段，鄰近香港島南面的高價住宅區以及名校網絡。集團相信現時為提升於壽臣山15號項目股權的寶貴機會，將使公司於未來産生更多收入，並為本集團提供該物業的資本增值。

壽臣山15號，全盤共15幢洋房，實用面積由3,727至12,073平方呎，一律連花園，天台及車位。其中13幢洋房更設私人游泳池。項目至今累積沽出兩幢洋房，套現逾13億元，包括6月以逾8.7億元售岀的7號洋房，呎價約108,347元，而在7月則再沽出11號洋房，成交價4.35億元，呎價92,044元。