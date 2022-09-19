沙田第一城險穿400萬防線　兩房低估價最多20%沽｜單位直擊

近月二手樓市轉弱，屢錄低價成交，新界藍籌屋苑沙田第一城，持續下試新低，新近有一兩房單位以400萬元「齊頭」易手，較網上銀行估價低最多兩成。事實上，上周屋苑一伙兩房戶，亦大減11%至400萬元易手，不排除屋苑短期會跌穿「4字頭」關口。



市場消息指出，上述成交為沙田第一城52座低層H室，實用面積304平方呎，兩房間隔，今年5月份放盤時開價約470萬元，日前議價後，以400萬元易手，成交呎價13,158元，累減70萬或15%。據了解，原業於1986年僅以22萬元購入單位，持貨三十六年，是次沽出單位帳面獲利約378萬元離場，單位期內升值約17倍。

業主已移民 交由親友負責買賣

據網上銀行仍有估價資料，如滙豐銀行網上估價為425萬元，至於中銀則為492萬元，即成交價較估價低約6%至19%。從相片可見，單位連有簡單裝修。代理指出，上述單位以低價沽出，主要由於業主已經移民，單位在7月份交吉，近月交由親友負責進行買賣。

↓↓成交單位直撃↓↓

代理：若落實加P 有機會跌穿「4字頭」

9月份市場以一手主導，部份二手業主開始面對現實，願擴大議價空間，帶動交投回升，沙田第一城9月暫錄26宗成交，惟頻頻下試新低。

如上周屋苑一伙8座極低層H室，實用面積327平方呎，屬「無窗台」兩房單位，為遺產物業，原叫價450萬元放售，因業主急需套現，減價後僅以400萬元售出，大減50萬或11%，呎價約12,232元。較銀行網上估價470萬至496萬元低15%至19%。

代理指，目前沙田第一城依然險守四球水平，但加息臨近，若香港落實加最優惠利率（P），不排除沙田第一城兩房短期或跌穿「4字頭」水平。