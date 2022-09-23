鰂魚涌THE HOLBORN加推47伙　入場費539.4萬起　推免息免供優惠

隨着本港部分銀行調整最優惠利率，率先有發展商因應加息調整付款優惠。恒地（0012）旗下新盤鰂魚涌THE HOLBORN，昨日加推全新價單4號涉47伙，推出全新按揭計劃吸客，並落實於下周一發售22伙。

是次加推的價單4號，共涉47伙，當中兩房佔7伙，一房佔27伙，以及開放式佔13伙。實用面積由221平方呎至452平方呎，價單定價由573.9萬元至1465萬元，呎價由24,847元至32,610元，折實售價由539.4萬元至1377.1萬元，折實呎價由23,356元至30,654元。

增首年免息免供按揭優惠 兩年利率封頂為3%

另外，發展商表示，為因應市場息口變動，提供全新「至尊36按揭「供款假期」按揭計劃」，買家可向發展商旗下指定財務機構，申請承造最高約樓價的85%按揭貸款。

申請人首年可享有免息免供優惠，其後兩年利率按匯豐銀行最優惠利率（P）減2%，或定息3厘。第37個月至第60個月按息為P減1厘；第61個月起按息則為P加1厘。惟需要留意的是，若買家申請上述按揭貸款，樓價將以扣減「夏季現金回贈」後之樓價計算。

下周一賣22伙 入場費539.4萬起

項目亦上載最新銷售安排，落實於下周一發售22伙。當中兩房佔4伙，一房佔14伙，以及開放式佔4伙。單位實用面積由221平方呎至452平方呎，價單訂價由573.9萬元 至1465萬元，價單呎價由 24,847元至 32,610元，折實售價539.4萬元 至1377.1萬元，折實呎價23,356元至30,654元。項目累售107伙，套現約8.01億。

↓↓一房連裝修、經改動示範單位↓↓