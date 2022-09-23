壓力測試｜壓測隆至2厘　500萬貸款額月入要求低5000元　減幅一成

金管局今日（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的3厘，下調至2厘。上述新措施將會令到置業人士的最低月入要求降低大約一成，若以貸款額500萬元計算，在壓力測試降至2厘的情況下，每月最低月入要求將降低一成至42,845元。

過去多年金管局對置業人士供款能力有嚴格要求，設有壓力測試加3厘的規定，以確保置業者有足夠能力供樓，並保障銀行體系。以貸款額500萬元、供款年期30年及最新利率2.625%為例，在舊要求壓力測試加3厘的情況下，置業人士需要的最低月入要求為47,971元。新措施下，最低月入要求已降至42,845元，即門檻降低5,126元或10.7%。

而簡單計算每100萬元貸款額，以同樣供款年期30年及最新利率2.625%為計算，每100萬元貸款額的最低月入要求，將由9,594元降至8,569元，減幅同為10.7%。

中原王美鳳：對樓市起正面作用

對於金管局最新做法，中原按揭董事總經理王美鳳表示，新安排為供樓人士提供足夠防守力，亦已可保障銀行信貸風險不會增加。又指今次金管局迅速回應巿場變化，相信有助置業人士在加息期作好預算及準備，亦可避免買家在按息上升時形成入市難度增加，對樓市起正面推動作用。

星之谷：降壓測對沖P上調影響

至於星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，昨日（22日）多間銀行上調最優惠利率（P）0.125厘，導致「加三厘」壓力測試門檻相應提高。但今日金管局視乎實際情況調低壓測要求，即時對沖P上調的影響，按息要加至3.875厘以上，每月入息要求才需要調高，避免買家於加息周期下，需要增加首期資金以降低按揭成數，或轉投銀碼較細的單位入市。對於已購買一手樓盤，正等待建期上會的買家來說尤其是利好消息。