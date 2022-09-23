小蠔灣車廠達成原址換地協議　首批2030年入伙　鐵路站同年啓用

發展局今日（23日）公布，政府與港鐵（0066） 就小蠔灣車廠用地房屋發展項目的原址換地及擬議的小蠔灣鐵路站達成協議。項目落成後會提供約2萬伙公私營房屋單位，當中約一半會是資助出售房屋。

項目將會分四期落成，首批6,000伙預計於2030年至2032年間陸續落成入伙。至於，為配合項目而建的小蠔灣鐵路站將預計於2030年建成及啓用，以配合首批居民遷入。

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料數月內完成契約修訂文件

小蠔灣車廠佔地約30公頃，是東涌線沿線的大型鐵路維修車廠。據地契條款所指，只容許土地作鐵路維修車廠，加入住宅等相關用途涉及契約修訂。所以， 港鐵公司向政府申請以原址換地方式（即交回及重批土地）進行契約修訂，並須按市值向政府補地價，金額按照一般契約修訂的既定機制評估，釐訂時考慮修契前後用途及發展所需成本（就此項目而言，包括車廠改建、建造鐵路站及其他備置工程的成本）。

為配合項目發展，港鐵公司已接納地政總署就原址換地所發出具約束力的基本條款建議書，預計數月內完成簽立契約修訂文件手續後，將上載待包括補地價金額等的交易紀錄亦至地政總署網頁，供公眾查閱有關內容。

發展局：首批發展項目於本財政年度內盡早招標

發展局發言人表示，政府與港鐵公司一直全力推進此項目，同步進行不同發展程序，包括制訂發展藍圖以取得規劃許可、道路工程刊憲、鐵路項目刊憲、詳細工程設計，以及處理發展所需的原址換地和小蠔灣鐵路站的項目協議。項目現時的籌劃工作接近完成，地政總署與港鐵公司短期內會正式簽立原址換地的土地文書，港鐵公司會安排首批發展項目於本財政年度內盡早招標。

另外，運輸及物流局與港鐵公司簽訂了項目協議，以「擁有權」模式推展擬議的小蠔灣鐵路站，港鐵公司須負責該鐵路站的財務、設計、建造、營運和維修保養。