DONKI擴充斥逾百萬租荃灣兩層貨倉　租約期10年

近年疫情肆虐下，日本連鎖店驚安之殿堂（DON DON DONKI）積極進軍香港市場，新近更大手筆每月斥逾百萬元，租用荃灣嘉民達力中心兩層接近8.8萬平方呎的工廈樓面，料擴充其物流倉儲空間，是次租約年期更長達10年。

DON DON DONKI在8月份落實租用澳洲基金嘉民集團旗下荃灣楊屋道188號嘉民達力中心的兩層樓面，涉及低層地下（Lower Ground Floor）及高層地下（Upper Ground Floor）兩層，涉及樓面約87,822平方呎。該批樓面由連鎖超市city'super租用，料於今年底遷出。

首五年月租114萬 2032年租金升至149萬

資料顯示，DON DON DONKI是次簽下長達10年租約，租約期由2022年12月初至2032年11月底。該份租約在首五年，即2022年12月至2027年11月底，月租為114.16萬元，即成交呎租約13元。而由第六年起，每年租金也會上升4.6%至6.2%，後五年的租金為約119.4萬、126.9萬、134.3萬、141.8萬及149.2萬元。

DON DON DONKI近年頻頻在港開設分店，對於物業倉儲的需求同時大幅提升。該品牌目前在港已有9間分店，分布在中環皇后大道中、銅鑼灣百德新街、尖沙咀美麗華廣場等核心零售區，而民生區亦為DON DON DONKI目標，如在小西灣藍灣廣場、黃埔花園、九龍灣淘大商場、將軍澳澳南、屯門市廣場、荃灣海之戀商場等亦有分店。