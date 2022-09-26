土瓜灣傲雲峰三房1120萬沽　九個月劈480萬　低估價5%｜移民賣樓

市場再錄移民賣樓個案。土瓜灣傲雲峰一位今年初已移民的業主，在去年已把三房單位推出放售，惟一直未獲承接。直至近年獲買家洽購，放盤九個月終累減480萬元，獲換樓客接貨以1,120萬元買入，低估價約5.3%。

中原地產營業經理楊詠滔表示，是次成交單位為土瓜灣傲雲峰7座低層C室，實用面積691平方呎，屬三房套房間隔，外內園泳池景及少量海景，擁簡潔裝修。原業主因今年初已經舉家移民，所以在移民後將單位交吉並放低鎖匙予地產代理。業主直至本月單位成功易手套現，便親自回港處理賣樓事宜。

年初移民 本月賣樓親自回港處理

單位於去年12月開始叫價1,600萬元放盤，今年7月大幅減價至1,300萬元求售，惟仍然無人問津。直至9月，單位再減100萬至1,200萬元後，即獲換樓客洽購。最終，經雙方議價後，業主同意再減80萬元沽，以1,120萬元易手，呎價約16,208元，換言之單位放盤九個月累減480萬元或30%。是次成交價較銀行估價1,183萬元低約5.3%。

↓↓土瓜灣傲雲峰成交單位直撃↓↓

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楊詠滔指，新買家為換樓客，原先預算1,100萬元購入區內三房戶作新居，見近日銀行調低估價，但上址估值仍達1,183萬元，故還價至1,120萬元即拍板入市自用。

原業主則於2008年以460萬元買入物業，持貨14年，是次轉手單位帳面獲利660萬元，期內單位升值1.4倍。