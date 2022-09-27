市建局西營盤項目暫收19份意向書　蘭桂坊地產、鷹君、英皇參與

市建局西營盤皇后大道西／賢居里項目今日（27日）中午12時截收意向書。據了解，項目接獲至少19份意向書。遞交意向書的財團包括華懋、其士國際（0025）、中國海外（0688）、資本策略地產（0497）、英皇國際（0163）、遠東發展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、永泰地產（0369）、招商局置地（0978）、蘭桂坊地產集團等。

英皇代表：投標出價會考慮加息因素

有到場遞交意向書的英皇集團（國際）物業經理蔡宏基表示，集團於區內擁有數個項目，而目前港島區地皮供應罕有，是次發展項目佔地約1.6萬平方呎，地皮與西營盤站僅約3分鐘步程，認為項目具發展潛力。他又表示，未來投標出價會考慮加息等因素。

皇后大道西／賢居里項目地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，當中住宅部分佔104,303平方呎，提供約189伙。項目預計落成日期為2028年至2029年。

每呎樓面地價料1.2萬至1.4萬

成功取得項目的發展商須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目。市場預計，該項目每呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元，估值約14.6億至17億元。

參考同屬市建局的西營盤崇慶里／桂香街發展項目，上月初由遠東發展（0035）以12.4億元奪得，每呎樓面地價13,085萬元。