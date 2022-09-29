賣地計劃｜發展局下季度推3幅住宅地　涉2500伙　分布啟德、赤柱

發展局局長甯漢豪今日（29日）公布第三季度（2022年10月至12月）賣地計劃。

【16：49】被問到政府是否為了達到1,200億元的地價收益，而推出貴重地皮。甯漢豪表示，「要知道想推什麼土地，才作出合理估值，需要達底價才會出售，即使與年初預算估值有下行壓力，但要考慮推地的決心，若有機會達不到1,200億元地價收入，相信會在財政預算案內安排及交代，但不會為了達至某個地價，而將用地留到好價才出售。」

至於小蠔灣項目，由於需要在運作中的車廠上興建，需「螞蟻搬家式」興建，故第一幅用地需在工程上處理。

【16：40】縱然目前經濟環境未明朗，息口對房地產造成壓力，但不會因為眼前的經濟環境而影響推地步伐。縱然現在地價未必如想像高，也不影響推地決心，所有估價師均會參考當下的市場情況。「推地不應為托市、令個價高啲，市場有需要便推（地）。」

【16：35】商業項目方面，政府將推出觀塘安達塘道對出商業地；市建局則推出觀塘市中心第4及第5區的商業項目，涉及約20萬平方米樓面。

【16：30】甯漢豪表示，上半年度推出地皮，合共推出6,000伙，佔全年供應目標47％。而第三季度將推出3幅用地，包括啟德2A區4號、5（B）號及10號地盤1,750伙、赤柱環角道用地650伙、堅尼地城西寧街及域多利道用地100伙，合共涉及2,500伙。

一鐵一局方面，港鐵第三季度將推小蠔灣第一期項目招標，涉及1,400伙；市建局推西營盤皇后大道西項目，涉及200伙，連同私人重建項目有兩個，涉及1,800伙。計及各個來源，第三季度將有5,900伙。合計首三季度合共提供11,900伙，佔供應目標九成。