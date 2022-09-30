Wetland Seasons Bay3期次輪賣80伙　半百準買家、代理到場排隊

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上周進行首輪銷售，即日全數沽清80伙。 項目今日（30日）展開次輪銷售，同樣賣80伙，當中50伙以價單形式發售，折實入場價由506.2萬元起，屬一房連儲物房間隔。另推出30伙招標。項目共接獲1,033個認購登記，以價單發售50伙計，項目超額認購約20倍。

【16：50】代理： 料銷情理想大機會一Q清袋

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計， 項目今日第二輪銷情理想，有望「一Q清袋」，買家中約佔一半為向隅客。整體買家當中用家佔7成，其餘3成為投資客，預料項目落成後呎租可達約32元，租金回報約2.8厘。

加上，Wetland Seasons Bay第3期第二輪訂價調整不大，項目入票反應不俗，吸引不少年輕客有意入市。按地區劃分，以新界區客人爲主，佔約8成，九龍區及港島區客人則佔約2成。

後市方面， 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受地緣政治及加息因素等影響，9月屬樓市的「冰河時期」，一手成交量大跌70% ，全港二手成交量更僅得3,000宗，形容樓市十分「悲壯」。但他看好第4季樓市，認為政府或會於施政報告中放寬「辣招」，甚至出手救市，相信屆時樓會迎來大反彈。

【16：20】約半百準買家及代理排隊等揀樓

現場所見，位於ICC大堂的售樓處外，暫有約半百準買家及代理排隊，等候入場揀樓。

次輪銷售為今日下午4時半、於環球貿易廣場（ICC） 進行，分大手客A組及「散客」B組兩輪揀樓。其中，A組買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

次輪價單賣50伙 折實呎價1.3萬起

以價單形式發售50伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由353至667平方呎，扣除最高折扣後，折實售價由506.2萬至952.17萬元，折實呎價由13,178元至17,241元。

入場單位為6B座2樓A6室，實用面積353平方呎，屬一房連儲物室間隔，折實售價為506.2萬元。同日招標30伙，當中包括24伙別墅單位及6伙特色戶。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，設有兩座高座住宅大廈、兩座別墅及7幢洋房，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎，已屆現樓。

↓↓6A座三房現樓單位↓↓