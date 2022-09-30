4月流標屯門大欖住宅地今午截標　暫收4份標書　恒地、佳明競投

首幅設有單位面積下限280平方呎、於今年4月底流標的屯門大欖住宅地，相隔不足半年捲土重來，地皮將於今日（30日）截標。綜合市場人士最新資訊，地皮的最新估值下限降至48億元，較4月份的估價下限大幅回落33%。

據悉，截至早上11時27分，該幅地皮已接獲4份標書，暫時已知財團包括恒地（0012）、佳明集團（1271），惟其餘兩位入標人士未有透露所屬財團。

佳明代表指出，由於集團一向主要發展中小型單位，加上項目設有限呎條款並以細單位為主，因此對大欖住宅地有興趣，是次獨資入標競投。她又指出，市場進入加息周期，樓市亦正在轉弱，惟出價已考慮相關因素，又指目前市場上地皮選擇不多。

今日截標地皮為屯門青山公路－大欖段（屯門市地段第561號），地盤面積約362,893平方呎，最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙，位置鄰近愛琴灣及近期推售的新盤飛揚。地皮設有限呎要求，最低單位面積必須達約280平方呎。地皮今年第一季推出招標，僅收5份標書，並在4月26日宣布流標。是次招標繼續設有此呎數規限。

最新估值介乎48億至65億元

上述大欖地皮在4月份截標時，當時市場預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元，估值約由71.85億至90億元。不過綜合市場最新資訊，地皮的每呎樓面地價，已下調至約3,700元至5,000元，即估值介乎48億至65億元。以此推算，項目估值下限跌約33%，估值上限也回落27.5%。