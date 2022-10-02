ONE INNOVALE 2期次輪賣143伙　代理：出席者九成為年輕上車客

恒地（0012）旗下粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue ，今日（2日）次輪銷售155伙，當中以價單形式推售143伙，折實售價333.12萬元起，累收2,800票，超額約18倍。今日早上約10時許，大批準買家於到達位於尖沙咀美麗華的售樓處排隊，等候揀樓。



【11：35】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上星期港府放寛多項措施，如入境防疫改為「0+3」，放寛每枱堂食人數至12人，按揭壓測降低一厘等，均對樓市有正面影響，料今日ONE INNOVALE - Bellevue開售可沽逾100間。該行出席買家中，近九成為年青上車客，新界客佔七成，其餘三成分別是九龍及港島客。

他又預期，9月份一手成交僅602宗，創半年新低，相信港府需繼續積極考慮推出救市措施才可挽回市場信心，救經濟以救樓市。隨社會逐漸復常，他估計10月一手成交可重上1,500宗。

今日以價單形式推售的143伙，實用面積228至501平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，折實售價由333.12萬至713.21萬元，折實呎價13,681元至17,137元。最平一伙為C座1樓12室，實用面積228平方呎，開放式間隔，折實售333.12萬元，折實呎價14,611元。

今日分為大手客A組、以及「散客」B組兩個時段揀樓。其中，A組買家須購最少兩伙、或最多四伙指定單位；B組買家可買最多兩伙。

ONE INNOVALE合共分三期發展，其中ONE INNOVALE - Bellevue涉及1座住宅大廈（C座），提供408伙，實用面積由200至892平方呎不等，戶型涵蓋開放式至四房。

↓ONE INNOVALE - Bellevue示範單位↓