地建界議員龍漢標：政府應審視樓市辣招是否過時

特首李家超將於10月19日公布《施政報告》，立法會地產及建造界議員龍漢標於社交媒體發帖文指，樓市與經濟民生息息相關，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

龍漢標指出，政府自2010年開始推出多項樓市辣招，壓抑樓價颷升。政府當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」。惟過去十二年，香港經歷不同變化，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰。龍漢標認為政府應重新審視辣招是否已經過時。

辣招推出初時 政府強調「非常時期，非常手段」

他又指出，政府在2010年11月首推辣招，確實短期壓抑了當時的樓價，但綜觀過去十二年，樓價仍輾轉向上。辣招在實施初期產生短暫效果，不過港人對住屋的需求屬於剛性，加上土地供應不足、利率長期偏低，以及核心家庭數目上升等因素的影響下，樓價大勢依然反覆向上。

立法會地產及建造界議員龍漢標。（盧翊銘攝）

二手市場萎縮打擊市民置業選擇

與此同時，他指辣招推出以後，卻直接帶來二手物業市場成交量急劇下降，賣買雙方不願付出額外稅款，結果令房屋二手市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇。

此外，他指出，政府增加房屋供應的其中一項政策是加快市區重建，但發展商在收購舊樓作重建時卻要付出額外印花稅，雖然拆樓時可以申請退回，但手續往往需時數年，無疑增加了發展商在舊樓重建的成本，間接拖慢市區重建和房屋供應的進度。

他又認為，過去三年疫情反覆，加上人才外流，已令海外的專才和投資者望港而卻步。再加上全球利率上揚，今日香港經濟與投資環境相對於辣招出爐之時已不可同日而語。認為當面對複雜多變的環境，理應因時制宜，以宏觀視野制定合適政策。