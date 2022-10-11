政商人士倡檢視　地建界議員龍漢標：政府應審視樓市辣招是否過時

特首李家超將於10月19日公布《施政報告》，立法會地產及建造界議員龍漢標於社交媒體發帖文指，樓市與經濟民生息息相關，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

龍漢標指出，政府自2010年開始推出多項樓市辣招，壓抑樓價颷升。政府當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」。惟過去十二年，香港經歷不同變化，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰。龍漢標認為政府應重新審視辣招是否已經過時。

辣招推出初時 政府強調「非常時期，非常手段」

他又指出，政府在2010年11月首推辣招，確實短期壓抑了當時的樓價，但綜觀過去十二年，樓價仍輾轉向上。辣招在實施初期產生短暫效果，不過港人對住屋的需求屬於剛性，加上土地供應不足、利率長期偏低，以及核心家庭數目上升等因素的影響下，樓價大勢依然反覆向上。

立法會地產及建造界議員龍漢標。（盧翊銘攝）

二手市場萎縮打擊市民置業選擇

與此同時，他指辣招推出以後，卻直接帶來二手物業市場成交量急劇下降，賣買雙方不願付出額外稅款，結果令房屋二手市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇。

此外，他指出，政府增加房屋供應的其中一項政策是加快市區重建，但發展商在收購舊樓作重建時卻要付出額外印花稅，雖然拆樓時可以申請退回，但手續往往需時數年，無疑增加了發展商在舊樓重建的成本，間接拖慢市區重建和房屋供應的進度。

他又認為，過去三年疫情反覆，加上人才外流，已令海外的專才和投資者望港而卻步。再加上全球利率上揚，今日香港經濟與投資環境相對於辣招出爐之時已不可同日而語。認為當面對複雜多變的環境，理應因時制宜，以宏觀視野制定合適政策。

立法會地產及建造界議員龍漢標。（廖雁雄攝/資料圖片）

多名政商界人士均提及政府應撤辣

事實上，不少政界及地產業界人士，近期均提出政府應考慮撤銷辣招。行政會議召集人﹑立法會議員葉劉淑儀於8月上旬接受外電訪問時，指出其所屬政黨新民黨在特首為施政報告進行諮詢時，向政府提交建議，促請政府豁免針對內地買家的買家印花稅（BSD）。

至於曾代表地產建造界長達21年的前議員石禮謙，早前亦於社交平台內發文，指出目前樓市正動盪，應撤「辣招」穩住市場，避免恐慌。

自由黨前主席田北俊早前接受《香港01》訪問時亦指出，本港樓市已到了臨界點，政府須認真考慮「撤辣招」救市，否則會累及不少小業主。

地產建設商會執委會主席梁志堅則接受本地傳媒訪問時指出，業界關注自2010年推出多項「樓市」辣招是否仍合時，即時已向政府提交意見，建議政府盡快檢討及考慮全面撤銷有關措施，以免影響住宅市場流轉。他指出目前樓市回調，若無市道，政府亦無稅收，如涉及外資買物的措施，又指出若不撤辣招地產市道便無法翻身。